Osimo, scoperta officina abusiva di autoriparazioni meccaniche e carrozzeria di veicoli

La Polizia Stradale ha immediatamente "congelato" la situazione illecita. La struttura, in un capannone in campagna, conteneva anche un grosso forno per la verniciatura e carcasse di auto d’epoca

OSIMO – Nel corso di alcuni controlli, avvenuti in settimana, alle attività di riparazione, vendita e gestione amministrativa dei veicoli, la Polizia Stradale di Ancona, distaccamento di Fabriano, si è insospettita dalle frequenti movimentazioni e andirivieni di carri attrezzi e veicoli verso un capannone nelle campagne del territorio di Osimo (An), poco visibile dalla strada per la presenza di una folta vegetazione.

I sospetti si facevano ancora più fitti dato che il capannone era isolato in aperta campagna e in un luogo scarsamente abitato, per cui i poliziotti, dopo aver verificato la situazione attraverso sopralluoghi e attività di investigazione, si sono recati all’interno della struttura per verificare le attività che effettivamente vi si svolgevano. Entrati nel capannone hanno scoperto una vera e propria officina abusiva con attività di autoriparazioni meccaniche e di carrozzeria di veicoli.

Hanno constato nell’immediato l’assenza dei requisiti di legge e delle prescritte autorizzazioni e hanno notato un grosso forno per la verniciatura dei veicoli con una tubazione diretta verso l’esterno per emettere i fumi nell’atmosfera, oltre a varie auto e carcasse di auto d’epoca. Resisi conto delle irregolarità, gli uomini della Polizia Stradale hanno immediatamente “congelato” la situazione illecita eseguendo il sequestro amministrativo delle attrezzature e di tutte le strumentazioni utilizzate per le riparazioni meccaniche e di carrozzeria, compreso il grosso forno, ed applicato le previste sanzioni pecuniarie.

La Sezione Polizia Stradale di Ancona è dotata di una squadra specializzata e periodicamente impegnata nei controlli sulle officine che eseguono riparazioni e vendita di veicoli nonché sulle autoscuole.