Osimo, schianto tra due supercar: una va a fuoco

OSIMO – Schianto tra due supercar stamattina (4 marzo) a Osimo, in via Molino Basso. È successo attorno a mezzogiorno. Per cause in corso di accertamento, una delle due vetture è finita contro un muro, sfondando una recinzione per poi prendere completamente fuoco. Anche l’altra è finita addosso allo stesso muro dell’abitazione situata alla periferia osimana. Sul posto, chiamato il 112, sono accorse le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo e della centrale Ancona con l’autobotte mentre in volo si è alzato Icaro dalla pista dell’ospedale regionale di Torrette. Poi il velivolo è tornato indietro senza atterrare. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme. Al momento ci sarebbe un ferito, il conducente di una delle due auto appunto. Entrambi sono stranieri, un belga e un olandese, in vacanza da amici nelle Marche.