Osimo, schianto tra supercar: multe per i conducenti

OSIMO – I due stranieri, belga e olandese, alla guida delle due Ferrari finite contro la recinzione e il muro di una villa in via Molino Mensa sabato (4 marzo), sono stati multati per la perdita di controllo del mezzo per un importo irrisorio, non per eccesso di velocità, contestabile solo tramite autovelox, nonostante siano stati inquadrati dalle telecamere. Potrebbero scattare altre sanzioni però. Non sono scattate denunce nei loro confronti, almeno per ora. Difficile dimostrare se si stessero “sfidando” al volante oppure se hanno semplicemente perso il controllo delle supercar. Le auto ovviamente sono assicurate ma non si sa ancora se i residenti sporgeranno denuncia per danneggiamenti. Dimesso il conducente finito in ospedale.

Lo schianto

È stato uno schianto spettacolare avvenuto alla fine del rettilineo che dal centro commerciale La Coccinella porta al bivio per quella lunga strada, in direzione centro. Le due supercar avrebbero sbandato all’altezza di un dosso e non sarebbero riuscite a rimanere sul curvone, finendo dritte su un terreno agricolo e schiantandosi sul muro perimetrale di una villa. Una delle due auto addirittura ci è salita sopra, finendo per sfondare la recinzione del giardino. A riprendere tutta la scena in diretta, pazzesca come in Fast and furious, la telecamera della villa. Si vede bene che la prima macchina a non prendere la curva è la Ferrari di colore rosso, poi la seconda, quella blu, che vola in aria e prende fuoco a seguito dello schianto. Pezzi delle macchine volano ovunque e finiscono anche nella piscina della villa. Poi si vede subito scendere il conducente della supercar rossa, una macchina si ferma e arrivano di corsa alcune persone a piedi, coloro che hanno udito il botto.

Sulla dinamica dell’incidente, stanno indagando gli agenti della polizia locale di Osimo. Ha raggiunto quel punto anche il sindaco Simone Pugnaloni: «La sicurezza stradale è all’ordine del giorno della nostra amministrazione – ha detto – Da poco avevamo concluso l’asfaltatura e la segnaletica a terra. Ho rassicurato i cittadini che sarà compito nostro mettere un guard rail lì dinnanzi a protezione, per quel che si può, rispetto a questi accadimenti».