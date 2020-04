Osimo, ragazzi si riuniscono al Foro Boario violando il decreto: multati

Nei confronti di due osimani è scattata una multa e sono in corso le indagini per identificare gli altri componenti del gruppetto tramite le telecamere di sorveglianza che coprono la zona. Diverse le sanzioni comminate nel corso della settimana

OSIMO – È stato un sabato sera movimentato ieri, 4 aprile, in piazza Giovanni XXIII ad Osimo. In tempi di quarantena succede che un gruppo di ragazzi poco più che ventenni decide di incontrarsi al Foro Boario di Osimo. Il gruppetto però non è passato inosservato e la segnalazione è giunta alla centrale operativa della Polizia locale che ha inviato immediatamente sul posto una pattuglia. L’arrivo degli agenti ha scatenato il parapiglia tra i giovani che si sono dati alla fuga sparpagliandosi ma gli agenti della Locale, con l’ausilio di un equipaggio della Polizia di Stato del Commissariato di Osimo, sono riusciti ad acciuffarne due. Nei confronti dei due osimani è scattata una multa da 400 euro a testa e sono in corso le indagini per identificare gli altri componenti del gruppetto tramite le telecamere di sorveglianza che coprono la zona.

Si moltiplicano le persone sanzionate finora dalla polizia locale di Osimo. Martedì scorso ad esempio (31 marzo) una pattuglia ha intercettato e sanzionato due stranieri residenti in un Comune limitrofo che stavano circolando per questioni differibili e non di assoluta necessità. La Polizia locale è chiamata ad essere rigorosa nell’applicazione dei dettami del Decreto legge, in particolare in questo periodo in cui la tradizione delle festività pasquali ed il bel tempo invogliano a stare all’aria aperta e ad aggregarsi.

I dispositivi di controllo con più pattuglie saranno dunque messi in atto nelle zone sensibili, come è successo nel pomeriggio di venerdì (3 aprile) lungo la pista ciclabile di Campocavallo dove due pattuglie hanno sottoposto a controllo la totalità dei veicoli in transito. I controlli, in sinergia con le altre forze di polizia come disposto dal Questore di Ancona e sotto il coordinamento del Commissariato di Osimo, proseguiranno per tutta la settimana e durante le festività pasquali salvo ulteriori proroghe.

L’assessore alla Polizia locale Federica Gatto commenta: «Il lavoro della polizia locale e di tutte le Forze di Polizia è incessante in questo drammatico periodo. La loro presenza e la loro vicinanza sono una certezza per tutti i cittadini. A loro viene demandato un ruolo tanto difficile quanto importante. Anche in questo caso si è dimostrato il loro forte impegno per tutelare la nostra salute. Per tale motivo episodi come questo sono inaccettabili, perché sono un affronto alla sofferenza che si vive negli ospedali e al sacrificio di chi, tutti i giorni, lotta affinché si possa uscire il prima possibile da questo terribile momento».