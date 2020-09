Osimo, si chiude il progetto “Ci sto? Affare fatica”

OSIMO – Si conclude oggi, venerdì 4 settembre, il progetto estivo “Ci sto? Affare fatica” di durata biennale, finanziato dalla Regione Marche e coordinato dal Csv Marche. Anche Osimo ha aderito insieme ad altri 13 comuni marchigiani: le attività si sono aperte il 27 luglio coinvolgendo 35 ragazzi dai 16 ai 21 anni sotto la guida di giovani tutor per la cura e la valorizzazione di beni e spazi pubblici.

«Grazie a questo progetto i ragazzi hanno potuto valorizzare il loro tempo libero estivo attraverso attività di volontariato che hanno permesso di sperimentare il valore della fatica, il lavoro di squadra, la cura e la tutela dei beni comuni – afferma il vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni -. A Osimo hanno lavorato in totale tre squadre per quattro settimane per un totale di circa 35 partecipanti. Le attività si sono svolte in diversi parchi pubblici: ai giardini di piazza Nuova, al parco di via dello Sport, al parco via Pavarotti, alla pista ciclabile di Campocavallo, nella zona dei laghetti e alla Confluenza.

I ragazzi hanno svolto attività di pulizia e manutenzione delle strutture in legno e delle panchine, raccolta foglie e rifiuti e cura del verde, sempre coordinati dai tutor (tre in tutto) e seguiti da un handyman, un volontario adulto con competenze artigianali. I ragazzi, al termine di ogni settimana, sono poi stati ricompensati con appositi “buoni fatica” del valore di 50 euro spendibili nei negozi convenzionati. Oggi abbiamo consegnato ai ragazzi dei diplomi di partecipazione».