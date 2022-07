Osimo, provoca un incidente e fugge: rintracciato dalla Polizia

OSIMO – Nei giorni scorsi gli uomini della Polizia locale di Osimo sono intervenuti in via Sbrozzola per il rilievo di un incidente. All’arrivo della pattuglia però era presente un solo veicolo. L’altro infatti non si era fermato per procedere allo scambio dei dati assicurativi per il rimborso dei danni. Dalla sommaria descrizione da parte del coinvolto, anche con l’impiego delle telecamere di videosorveglianza in zona, gli agenti sono riusciti a risalire ad un veicolo che per colore e modello poteva essere compatibile con quello allontanatosi nel luogo del sinistro. Nella stessa mattinata, grazie alla collaborazione della Polizia locale di Camerano, il conducente è stato rintracciato e di fronte all’evidenza ha ammesso le proprie responsabilità.

I controlli serali

Continua il supporto della Polizia locale osimana ai controlli serali in collaborazione con le altre forze di Polizia sulla sicurezza del centro storico e nelle frazioni osimane, con particolare attenzione alla sicurezza stradale delle maggiori arterie stradali cittadine, anche in funzione dell’esodo estivo. In questi primi sei mesi dell’anno sono 207 i conducenti sanzionati con il sequestro amministrativo del veicolo per circolazione senza copertura assicurativa e 533 per i veicoli che circolano senza la revisione periodica del mezzo. «Un ringraziamento speciale da parte mia e dell’assessore alla Polizia Federica Gatto per i risultati raggiunti e la professionalità espressa a servizio della città», commenta il sindaco Simone Pugnaloni.