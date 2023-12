Osimo, polpetta sospetta rinvenuta ai giardini del Foro Boario

OSIMO – E’ stata rinvenuta in queste ore nel fogliame dei giardini dell’ex Foro Boario di Osimo una polpetta che con ogni probabilità è stata posta in quel punto da un malintenzionato. «Tolta per un pelo dalla bocca di un cane. Questa è stata rimossa. Forse non era avvelenata ma fate attenzione», ha detto il proprietario dell’animale estendendo l’appello sui social per raggiungere quante più persone possibili. La passeggiata con il cagnolino al guinzaglio in zona infatti è frequente a ogni ora del giorno infatti tra gli osimani. L’agglomerato di carne sarà presto analizzato ma con ogni probabilità si tratta proprio di un boccone avvelenato. L’area del Foro oltretutto, che sarà oggetto di restyling (mercato culturale urbano per il progetto pilota di rigenerazione urbana e innovazione sociale del bando Rigenerazioni per cui il Comune ha ricevuto un contributo dalla Fondazione Cariverona), è coperta in parte da telecamere pubbliche. A Osimo l’allerta, oltre che l’indignazione, in tal senso è ancora alta, da quando soprattutto nell’aprile scorso erano stati avvelenati due cani nello sgambatoio comunale. Avevano ingerito bocconi appetitosi e poco dopo i proprietari si sono resi conto che qualcosa non andava. Il primo cagnolino è deceduto subito, il secondo diverse ore dopo. Si è trattato davvero di veleno quello denunciato dalla giovane frequentatrice in quel caso.