Osimo, maxi tamponamento in via Polo: carabinieri e vigili sul posto

OSIMO – Tamponamento a catena su via Marco Polo a Osimo oggi, 20 agosto, poco prima delle 14. Un autobus di linea ha tamponato un camper che a sua volta ha centrato la parte posteriore di un’autovettura. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Gravi invece i disagi alla circolazione che è stata gestita da un equipaggio della stazione dei Carabinieri. Un altro della Polizia Locale osimana ha provveduto ai rilievi di legge.

I coinvolti

Sul bus viaggiavano sei passeggeri che, a parte lo spavento, sono rimasti illesi. Alla guida M.L., 55enne della provincia di Macerata. Al volante del camper invece U.L., 43 anni, sempre del maceratese, e della macchina V.A., 40enne di Castelfidardo.

Il bus di linea

Via Marco Polo

Non si tratta di certo del primo incidente in via Polo quello di oggi. La strada è considerata da “bollino nero”: nella lista spiccano via D’Ancona, via Marco Polo e via Montefanese che con via Cristoforo Colombo formano la provinciale 361, la Settempedana.