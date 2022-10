Osimo, mattinata di incidenti in città. Furgone investe una donna

L'investimento è avvenuto in via Marco Polo. Da Torrette si è alzato in volo Icaro. Sul posto i vigili del fuoco

OSIMO – Doppio incidente stamattina (24 ottobre) a Osimo. Il primo, attorno alle 10.30, si è verificato in via Murri. Una macchina guidata da un’anziana ha fatto strike su tre auto in sosta. Poi si è ribaltata. Sul posto sono arrivati gli agenti della municipale per i rilievi. L’ambulanza ha soccorso la donna che non avrebbe riportato gravi conseguenze. Pare che alla base della perdita del controllo del mezzo ci sia stato un malore della donna ma è ancora tutto da verificare. Le auto posteggiate ovviamente non ospitavano nessuno all’interno. Sono arrivati anche i pompieri.

L’incidente in via Polo

Il secondo invece si è verificato quasi in contemporanea in via Marco Polo, poco distante, l’ennesimo lungo quella strada molto trafficata. Dall’ospedale di Torrette si alzato in volo anche Icaro. Un furgone avrebbe investito una donna che stava attraversando la strada. Sul posto i vigili del fuoco per coadiuvare le operazioni di soccorso e i carabinieri per i rilievi.

