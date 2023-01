Osimo, incidente stradale: auto finisce nel dirupo. Ferito un giovane

L'incidente è avvenuto in via Chiaravallese. Il giovane è stato portato al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i carabinieri

OSIMO – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 8 circa, di questa mattina, domenica 22 gennaio, in via Chiaravallese, nel Comune di Osimo, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del mezzo, ed è scivolato nel dirupo adiacente alla carreggiata.

La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ha provveduto ad estrarre il conducente in collaborazione con i sanitari del 118, rimuovere l’auto dalla scarpata ed a mettere in sicurezza l’area dell’intervento. Il ragazzo e stato accompagnato successivamente al pronto soccorso per accertamenti. Sul posto i Carabinieri di zona