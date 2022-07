Osimo, incidente lungo la statale: ferito un 75enne

OSIMO – Incidente stamattina, 8 luglio, attorno alle 11.30 a pochi metri dal Mc Donald’s di Osimo Stazione, all’incrocio della statale 16. R.A., anconetano di 75 anni alla guida di un Ford Ecosport, si è scontrato con G.M., offagnese di 34 anni al volante di un Ford Transit. Ad avere la peggio il primo che è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette in condizioni non gravi da far temere per la propria vita. E’ rimasto sempre cosciente mentre i sanitari lo medicavano sul posto e i vigili del fuoco intervenivano per aiutarlo a uscire dall’abbraccio metallico delle lamiere del suo furgoncino. Sul posto per i rilievi una pattuglia della municipale di Osimo. Traffico in tilt per un’ora lungo quell’arteria a lunga percorrenza che dalla Stazione di Osimo porta alla Baraccola.