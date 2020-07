Osimo, incendio a San Paterniano: a fuoco un campo e le piante di un boschetto

È intervenuto anche l’elicottero dei pompieri per spegnere in maniera più agevole le fiamme alimentate dal vento caldo che sta soffiando in queste ore

OSIMO – L’intervento è in corso dalle 16 circa di oggi, 27 luglio. Un incendio di vaste proporzioni è divampato nelle campagne osimane. Sul posto, tra le località Villa e San Paterniano, stanno operando diverse squadre dei vigili del fuoco. Inceneriti alcuni ettari di campo agricolo, diverse piante di un boschetto e le sterpaglie a bordo strada. La colonna di fumo è ancora visibile ma le operazioni stanno terminando.

È intervenuto anche l’elicottero dei pompieri per spegnere in maniera più agevole le fiamme alimentate dal vento caldo che sta soffiando in queste ore.

L’elicottero

Ci sono anche i carabinieri forestali per i rilievi necessari: non ci sarebbero gli estremi per considerare la possibilità del dolo ma al momento i militari non riescono ad affermarlo con assoluta certezza.

Tutta la strada che costeggia il campo, via Striscioni, è stata chiusa al traffico per permettere le operazioni di spegnimento e bonifica. Per gestire la viabilità sul posto c’è una pattuglia dei vigili di Osimo.

Il casolare nei pressi dell’area non è stato lambito dalle fiamme né risultano esserci intossicati.