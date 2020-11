Osimo, incendio in un appartamento: vigili del fuoco al lavoro

OSIMO e LORETO – I Vigili del fuoco del distaccamento di San Sabino sono intervenuti stamattina, 7 novembre, verso le 10 ad Osimo in via Cristoforo Colombo per un incendio divampato in una stanza di un appartamento. La squadra del pompieri sul posto ha spento le fiamme e messo la zona in sicurezza. Il rogo ha cause del tutto accidentali: si sarebbe originato dal corto circuito della presa di corrente cui era attaccato un cellulare di proprietà di uno dei tre ragazzi, tutti richiedenti asilo, dimoranti in quella casa in gestione a una cooperativa. Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo. Sul posto stamattina c’erano anche i poliziotti del commissariato locale e gli agenti della Polizia municipale per tutte le verifiche del caso.

Il silos

È durato ore invece l’intervento di ieri pomeriggio, 6 novembre, nella zona industriale di Villa Musone di Loreto per l’incendio divampato in un silos di segatura in una ditta di lavorazione del legno. Sul posto l’autobotte da Osimo e in aiuto il personale dalla sede centrale di Ancona con l’autoscala e il funzionario dei vigili del fuoco in servizio. La situazione è stata monitorata costantemente con l’utilizzo della fotocamera. Nessun dipendente è rimasto coinvolto nel rogo né sono stati segnalati danni strutturali. Le cause sarebbero di natura accidentale ma gli accertamenti, come da prassi, sono tuttora in corso.