Osimo, ancora furti a San Biagio. Residenti esasperati

OSIMO – Torna la paura dei furti a San Biagio di Osimo. Sabato sera, 25 gennaio, è stato messo a segno un altro furto, l’ennesimo dal novembre scorso. I ladri hanno colpito nel residence di via Montegallo, la strada che conduce a Offagna. Erano circa le 19.

I vicini di casa hanno dato l’allarme sentendo il cane abbaiare. I ladri però sono riusciti a fuggire con il bottino, abbastanza consistente, composto da gioielli e da contanti, ricordi di famiglia e altro. I proprietari erano fuori per lo shopping e al loro ritorno hanno trovato il caos.

L’ultimo furto a Osimo è stato messo a segno qualche giorno fa a Passatempo ai danni di un negozietto e della casa attigua. «La Valmusone – dicono i carabinieri – è concepita come zona di facile fuga dopo i colpi sfruttando l’A14. A fine dicembre gli ultimi episodi, i ladri hanno colpito lungo le vie D’Annunzio e Pascoli, di fronte alla scuola elementare, nella fascia oraria compresa tra e 18 e le 19. Oggi più che mai i residenti esasperati chiedono più pattugliamenti».

Nella vicina Filottrano invece i ladri sono riusciti a mettere a segno due furti la scorsa settimana, uno in via Giobbe e l’altro in via Goggetta. I proprietari, tornati all’ora di cena, hanno trovato la casa a soqquadro. Una scia di danni lunga e le loro cose portate via. I ladri sono entrati dalle finestre, scardinandole. I cittadini esasperati hanno scritto al sindaco e il gruppo consiliare di opposizione “La mia città” ha presentato un’interpellanza per conoscere le azioni a contrasto messe in atto dall’amministrazione.

Il bilancio del 2019 appena concluso, un anno denso di attività, riporta proprio quel dato, elaborato dai Carabinieri della Compagnia di Osimo al comando del maggiore Luigi Ciccarelli. Leggermente in rialzo i colpi appunto, in appartamenti e negozi, 776 rispetto ai 763 del precedente anno, mentre sette sono state le rapine, proprio come nel 2018.