Osimo, finti vigili del fuoco bussano alla porta: sventata la truffa

OSIMO – «Ci sono in giro due persone vestite da pompieri che cercano di entrare nelle abitazioni con la scusa di vedere la caldaia. Non fate entrare nessuno, non sono veri vigili del fuoco». L’allarme è stato lanciato via social da un’osimana che stava per essere vittima del raggiro alla periferia di Osimo. «Mio marito ha provveduto ad avvisare i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Questa mattina sono passati in via Olimpia. Se vi capita di vederli chiamare subito il 112», continua la donna che si è sentita in dovere di contattare quanti più osimani possibile per metterli in guardia dalla truffa anomala, oltre a segnalare il fatto alle forze dell’ordine e prima ai pompieri per constatare che di fatto non è previsto un loro passaggio porta a porta.

Gli incontri

Di truffe porta a porta, oltre che telefoniche, in questo periodo ne sono state segnalate diverse ai centralini delle forze dell’ordine, anche nell’osimano. Per questo i carabinieri del comando osimano, guidati dal tenente colonnello Luigi Ciccarelli, hanno organizzato incontri in queste settimane a Loreto, Offagna e Osimo, rivolti soprattutto agli anziani, per sensibilizzarli alle modalità con cui operano i truffatori ed evitare loro di cadere nelle trappole.