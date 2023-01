Osimo, donna investita alla Misericordia: grave all’ospedale di Torrette

OSIMO – È stata investita una donna oggi (18 gennaio) attorno alle 18 in via Ungheria nei pressi della chiesa della Misericordia di Osimo. Una Fiat Punto condotta da un’osimana di 68 anni ha investito un’86enne del posto. La signora investita è stata immediatamente soccorsa da un ispettore della Polizia locale in transito per servizio che ha provveduto ad allertare immediatamente i soccorsi. Sul posto è giunta l’automedica del 118 di Osimo che ha stabilizzato la signora investita che è stata poi trasportata al pronto soccorso regionale di Torrette di Ancona in codice di massima gravità.

I medici si sono riservati la prognosi per la donna che resta ricoverata. Sul posto sono giunte anche due pattuglie della Polizia municipale che hanno provveduto ai rilievi di legge al termine dei quali il veicolo investitore è stato posto sotto sequestro in accordo con la Procura di Ancona che nel frattempo era stata informata dell’accaduto. La conducente della Fiat Punto, illesa ma in stato di shock, è stata invece trasportata al pronto soccorso di Osimo.

Il traffico ha subito pesanti rallentamenti nell’ora di punta in quella strada di solito molto trafficata.