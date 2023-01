Osimo, controlli sulla movida: 9 le multe per infrazioni al Codice della strada

OSIMO – Controlli sul territorio. Su specifica disposizione del questore della provincia di Ancona Cesare Capocasa, il consueto servizio integrato di controllo del territorio effettuato dagli agenti della polizia di Stato del Commissariato di Osimo, unitamente ai militari della locale Compagnia carabinieri e agli agenti della polizia locale, nella serata ieri, sabato 21 gennaio, è stato dedicato non solo a vigilare su un centro storico frequentato da giovani e adolescenti, ma anche ad una attenta perlustrazione preventiva del territorio

L’assenza di evidenti criticità, sia sotto il profilo del maltempo, che relativamente alla “movida”, anche alla luce del costante pattugliamento svolto dagli operatori del citato servizio interforze, coordinati dal Commissariato di pubblica sicurezza di Osimo, ha permesso di identificare 71 individui e 14 veicoli. Nove sono state le sanzioni per altrettante violazioni al Codice della Strada che sono state elevate nel concomitante costante presidio della sicurezza stradale. Due i locali sottoposti a verifica, nel periodico monitoraggio finalizzato al riscontro del fattivo mantenimento delle condizioni di legge per poter somministrare cibi e bevande agli avventori, non è emerso alcunché di anomalo.