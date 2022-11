Osimo, controlli massicci della Municipale per il ponte dei Santi

OSIMO – Task force di controlli per il ponte dei Santi da parte della Polizia locale di Osimo, diretta dal comandante Daniele Buscarini. Sono stati sequestrati dieci veicoli che circolavano sprovvisti dell’assicurazione obbligatoria. Ad ogni conducente sono stati decurtati anche cinque punti dalla patente di guida ed è stata ritirata la carta di circolazione del mezzo che è stato sottoposto a sequestro amministrativo finché non verrà esibita una polizza assicurativa in corso di validità ed il pagamento della multa, pena la confisca con la perdita di proprietà dell’auto. È stato sanzionato anche un conducente di un motociclo che circolava, oltre che senza aver attiva una polizza assicurativa, anche perché sprovvisto di patente di guida, mai conseguita. Dall’inizio dell’anno ad oggi sono 298 i veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo nel territorio osimano dalla Polizia locale.

Nel centro abitato di Osimo invece, durante un posto di controllo notturno, un uomo alla prova dell’etilometro per guida in stato di ebbrezza è risultato positivo e quindi gli è stata ritirata la patente di guida con sospensione per un minimo di sei mesi, oltre alla decurtazione di dieci punti. Gli stessi agenti hanno anche garantito una presenza costante nei principali cimiteri cittadini. Mercoledì scorso poi è entrato in servizio un nuovo vigili proveniente dal comando di Ancona che va a rinforzare l’attuale organico.