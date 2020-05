Osimo, controlli Covid: il bilancio di due mesi sulle strade

Sono state controllate 863 persone con oltre 125 posti di controllo da parte della Municipale anche con più pattuglie contemporaneamente. Nella Fase 1 sono state elevate 31 violazioni per il mancato rispetto del distanziamento sociale e spostamenti non ammessi

OSIMO – Continuano i controlli da parte della Polizia Locale di Osimo relativamente al rispetto delle misure di contenimento al contagio da Covid-19, come da disposizioni della Questura di Ancona e sotto il coordinamento del Commissariato di Osimo. Le verifiche della Fase 1 si sono concentrate particolarmente al controllo degli spostamenti, tant’è che dal 17 marzo al 4 maggio sono state sottoposte alla verifica 863 persone con oltre 125 posti di controllo anche con più pattuglie contemporaneamente. Nella Fase 1 sono state elevate 31 violazioni per il mancato rispetto del distanziamento sociale e spostamenti non ammessi.

Poi sono stati 66 i controlli effettuati presso gli esercizi commerciali sia internamente che esternamente per il rispetto dei limiti di accesso ed alla presenza di gel igienizzante e guanti per i clienti. 36 invece sono stati i servizi in forma appiedata con 102 sopralluoghi nei parchi cittadini volti a scoraggiare e sanzionare gli assembramenti. I controlli in collaborazione con le altre forze di Polizia presenti sul territorio continueranno per tutte le fasi successive in particolar modo circa l’uso della mascherina, distanziamento sociale e divieto di assembramento.