Osimo, ciclista ubriaco lungo la statale: multato

OSIMO – Una pattuglia della Polizia locale di Osimo stava svolgendo controlli di polizia stradale lungo la statale 16 ieri mattina, 6 ottobre, per presidiare la frazione come richiesto dall’amministrazione comunale. Verso mezzogiorno è stata avvicinata da un osimano preoccupato per un ciclista che stava percorrendo la statale 16 a Osimo Stazione sbandando vistosamente. La pattuglia ha interrotto il servizio e si è messa sulle sue tracce cercando di intercettarlo prima che il suo comportamento causasse un incidente, dato che la statale era percorsa da numerosi mezzi pesanti e da tante auto soprattutto all’ora di punta.

Raggiunto e fermato, il ciclista, un anconetano di 58 anni, è stato sottoposto alla prova dell’etilometro con la collaborazione dei Carabinieri e gli è stato riscontrato un tasso alcolico superiore a cinque volte il consentito.



L’uomo è stato quindi affidato a un familiare arrivato sul posto. Per lui una denuncia per guida in stato di ebbrezza e una multa con un’ammenda che va da un minimo di 1000 e e 500 euro ad un massimo di 6mila. La patente invece è salva perché il Codice della strada non prevede né il ritiro né la decurtazione se il reato è commesso alla guida di mezzi che non necessitano di patente per essere guidati.