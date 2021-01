Osimo, cade dalla scala mentre pota una pianta: muore un 80enne

OSIMO – Un volo di diversi metri e poi l’impatto con il suolo. È caduto dalla scala su cui era salito oggi, 21 gennaio, un 80enne osimano, A.P., deceduto poco dopo. Il soccorso con Icaro a Passatempo di Osimo è scattato subito. Le sue condizioni sono apparse molto gravi ai sanitari del 118 che l’hanno soccorso, arrivati a sirene spiegate sul posto. È stato portato all’ospedale di Torrette sull’eliambulanza in condizioni difficili. Straziante il dolore della sua città, Osimo, quando la notizia si è cominciata a diffondere. La tragedia in via Cavallotti.

Sul posto è arrivata anche una pattuglia dei carabinieri di Osimo, coordinati dal maggiore Luigi Ciccarelli, per accertare la dinamica del fatto, una prassi che serve a ricostruire la dinamica in circostanze simili. Si sarebbe trattato appunto di una caduta di natura puramente accidentale. Pare che l’osimano stesse usando anche la motosega per potare i rami di quella pianta situata nel giardino di casa di un vicino.

A chiamare aiuto e i soccorsi scattati subito sarebbero stati proprio i vicini. L’eliambulanza è atterrata nel vicino campo sportivo.

