Osimo, auto si ribalta lungo la Flaminia: donna bloccata in auto

OSIMO – Avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando che si è ribaltato rimanendo in bilico su una fiancata in mezzo alla carreggiata. Sono arrivati i vigili del fuoco oggi (10 agosto) alle 13.15 circa in via Flaminia II ad Osimo per i soccorsi.

La donna, osimana di 70 anni, era alla guida della sua Fiat 500. L’incidente è accaduto a pochi passi dalla casa di riposo Recanatesi. La squadra di Osimo intervenuta con un’autobotte ha estratto la donna al volante con tecniche specifiche, per poi affidarla agli operatori sanitari del 118 per le cure del caso.

Le condizioni della ferita

La donna è rimasta sempre cosciente e le sue condizioni non sono state giudicare preoccupanti. È stata trasportata all’ospedale di Torrette. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri di zona. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Fortunatamente non è rimasto coinvolto alcun mezzo o pedone.