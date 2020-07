Osimo, con l’auto abbatte la recinzione di una casa e finisce nel giardino

OSIMO – Ha sfondato la recinzione di una casa finendo nel giardino con la macchina che stava guidando. Ieri pomeriggio, giovedì 9 luglio, una Hyundai Tucson condotta da un 51enne residente a Porto San Giorgio, percorreva via Recanati a Osimo, in direzione Campocavallo, quando, in prossimità dell’incrocio con via dell’Agricoltura, da una traversa di via Recanati, una Lancia Y condotta da un osimano di 57 anni, avrebbe iniziato la manovra di immissione in via Recanati. Il conducente della Tucson, prevedendo la collisione, ha effettuato una manovra d’emergenza sterzando sulla propria sinistra ma così facendo ha perso il controllo del mezzo che ha sfondato la recinzione. Sul posto i vigili urbani che hanno ricostruito la dinamica.

Fortunatamente l’ambulanza della Croce Rossa osimana arrivata in via Recanati se n’è andata via vuota perché nessuno è rimasto ferito nell’incidente che ha causato solo danni materiali.