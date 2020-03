Osimo, anziano investito in pieno centro: interviene l’eliambulanza

OSIMO – Gravissimo investimento in centro a Osimo poco fa, attorno alle 9 di oggi, lunedì 2 marzo. Si tratta di un autocarro della Renault condotto da A.A.L., abruzzese di 48 anni, che mentre faceva retromarcia ha investito L.B. passandogli sopra una ad una gamba.

L’uomo investito, che passeggiava per il centro davanti a piazza Boccolino, è un osimano di 80 anni. Il pedone è stato soccorso in un primo momento dall’automedica in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza, che ha trasportato il paziente all’ospedale di Torrette. Le sue condizioni infatti sarebbero gravi.

L’elicottero è atterrato poco fa allo stadio Diana. Le operazioni di soccorso sono in corso.

Sul posto c’è un’ambulanza della Croce rossa e i vigili urbani per i rilievi del caso e per gestire la viabilità. Intanto il pm di turno è stato informato ed ha disposto il sequestro dell’autocarro Renault. Tutti i mezzi di soccorso sono confluiti al campo sportivo.