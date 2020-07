Pesaro, omicidio Grilli: due ergastoli e 16 anni per gli altri due complici

PESARO – Omicidio Grilli, due ergastoli e 16 anni per gli altri due correi.

La corte d’assise di Pesaro ha pronunciato la sentenza oggi 22 luglio dopo cinque ore di camera di consiglio nel processo per la morte di Sesto Grilli, il 74enne di San Lorenzo in Campo, trovato morto in casa, legato con nastro adesivo e con un cuscino sul volto il 17 marzo 2019.



Dante Lanza (34 anni) e Franco Deluca (40 anni) sono stati condannati alla pena dell’ergastolo per omicidio volontario aggravato dalla minorata difesa della vittima. Massimiliano Caiazza (28 anni) e Nino Deluca (29 anni) sono stati condannati a 14 anni per l’omicidio più 2 anni per la tentata rapina per un totale di 16 anni.

Per loro il reato è stato riqualificato nel concorso anomalo, ovvero quando il reato è diverso da quello voluto dai concorrenti. Sono cadute le aggravanti delle sevizie, della crudeltà e dei futili motivi.



Lanza e Caiazza si sono abbandonati al pianto al pronunciamento della sentenza. Gli avvocati hanno già fatto sapere che ricorreranno in appello.