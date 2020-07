Oltre 40 grammi di droga tra marijuana, cocaina e hashish: in manette un 23enne di Porto Recanati

PORTO RECANATI – Droga in auto, in arresto un 23enne del posto. Cinque giovani sono stati fermati questa mattina (sabato 25 luglio) all’alba dai carabinieri della stazione di Porto Recanati e dai militari della Squadra di Intervento Operativo del 6° Battaglione carabinieri Toscana mentre erano a bordo di una Skoda Fabia. Dopo una prima perquisizione personale, durante la quale sono state rinvenute delle dosi di stupefacente, i carabinieri hanno approfondito i controlli anche presso i domicili dei ragazzi.

In casa di uno di loro, un 23enne di Porto Recanati, sono stati rinvenuti 40 grammi di marijuana, due di cocaina e altrettanti di hashish oltre a un bilancino di precisione e strumenti per il confezionamento delle dosi. Il portorecanatese è stato quindi arrestato in flagranza per detenzione ai fini di spaccio.

Al termine delle operazioni di Polizia giudiziaria il giovane, su disposizione del sostituto procuratore Rosanna Buccini, è trasferito pressa la sua abitazione dove si trova agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Macerata.

Un secondo ragazzo che viaggiava a bordo dell’auto, anche lui 23enne, è stato invece segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti dato che i carabinieri gli hanno trovato addosso una dose di cocaina di circa mezzo grammo che era appena stata acquistata.