Offagna, Oscar Socci è stato ritrovato a Londra e sta abbastanza bene

OFFAGNA – «Abbiamo individuato mio cugino Oscar Socci. L’ho incontrato, sta fisicamente abbastanza bene. So in che zona si trova ma ora sarà dura convincerlo a tornare a casa». La cugina, Raffaella Socci, residente a Londra, ha tirato un sospiro di sollievo ieri sera, 13 giugno, quando nella capitale inglese ha riabbracciato Oscar. Una bella notizia arrivata dopo giorni per lei e mesi addirittura per la madre dall’Italia, senza notizie di lui.

35 anni, il giovane è di Offagna e dal 2017 si è trasferito in Inghilterra per trovare un’occupazione. È nato a Tessenei in Eritrea ma è cittadino italiano. Dal dicembre scorso non ha avuto contatti con la madre. A fine maggio è stata lei a chiamare i parenti che risiedono proprio nella capitale inglese, ignari che Oscar fosse in città da tempo ormai. Sono loro che si sono mossi per cercare aiuto tramite le forze dell’ordine locali e non solo. L’ha fatto proprio la cugina. Ha contattato anche il Consolato italiano e non ha mancato di divulgare la foto di Oscar sui social network, su Facebook soprattutto, appoggiandosi alle community di italiani a Londra.

All’ultimo indirizzo abitativo che aveva lasciato Oscar, ora abita un’altra persona. Il giovane, inoltre, non lavora più nella pizzeria dove era occupato. Tutta Offagna si è messa in moto per lui, nel suo piccolo, per avere quante più informazioni possibili.

La cugina ha sporto denuncia anche ai carabinieri. Il giovane è scomparso nel nulla lasciando dietro di sé una scia di indizi dispersi nella metropoli, difficili anche da recuperare considerate le chiusure di negozi e uffici per il lockdown che dura ancora in Inghilterra.

Adesso i familiari stanno cercando di capire i motivi di quello che sembra proprio essere stato un allontanamento volontario.