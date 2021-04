Offagna fuori dal dissesto finanziario

OFFAGNA – Il Consiglio comunale di Offagna ha approvato il 31 marzo il bilancio di previsione 2021 e triennale 2021-2023, il primo bilancio ufficialmente fuori dal dissesto finanziario, dopo cinque anni.

«Il voto favorevole espresso all’unanimità dai consiglieri presenti, sia di maggioranza che di minoranza, conferma la validità della proposta di bilancio che abbiamo presentato e acquista ancor più valore in un momento drammatico come quello che stiamo attraversando, per questo voglio ringraziare sentitamente tutti i consiglieri indistintamente dai ruoli rappresentati – afferma il sindaco Ezio Capitani -. L’uscita dal dissesto è un passaggio importante e carico di significato, affatto scontato, infatti ha fortemente condizionato l’attività amministrativa di questi quattro anni, sovraccaricata in quest’ultimo anche dalla pandemia. Accanto quindi alla grande soddisfazione per il traguardo, mi sento di esprimere un ringraziamento sentito a tutte le persone che in questo periodo sono state al nostro fianco, a cominciare dai pochi dipendenti rimasti e al loro senso di responsabilità, agli assessori e ai consiglieri comunali, ai nostri volontari civici per il prezioso lavoro svolto a servizio della comunità, alle associazioni di volontariato e a tutti i cittadini».

Dopo la dichiarazione dello stato di dissesto da parte del Commissario prefettizio il 12 marzo 2016, trascorsi cinque anni dalla decorrenza del decreto del ministro dell’Interno del 5 dicembre 2017, nel quale venivano approvati i bilanci stabilmente riequilibrati 2016 e 2017 e una serie di prescrizioni in materia di finanziaria e del personale, il Comune di Offagna è fuori da questa condizione estremamente penalizzante.

Entro breve anche il Commissario straordinario completerà la liquidazione degli ultimi creditori perché quasi tutti hanno già aderito alla proposta a stralcio. La situazione resterà comunque condizionata dalle esposizioni finanziarie in passato accumulate con l’accensione dei mutui al massimo consentito, in aggiunta al finanziamento ministeriale ottenuto per la liquidazione della massa passiva (anticipazione ventennale di 640mila euro) che limiteranno per parecchi anni ancora la capacità di spesa del Comune. Nonostante questo nel bilancio 2021 sono previsti significativi interventi da finanziare con oneri di urbanizzazione, alienazioni e trasferimenti statali. Tutti gli investimenti previsti puntano principalmente alla messa in sicurezza del territorio e delle strutture pubbliche.

Va avanti il programma di rafforzamento della dotazione organica iniziata a dicembre con l’assunzione della nuova ragioniera, cui si affiancherà a breve una responsabile dell’ufficio in convenzione con il Comune di Osimo. Per la metà del 2021 è prevista l’assunzione del vigile e successivamente si provvederà alla copertura dei posti che si renderanno vacanti per il pensionamento dei responsabili dell’ufficio tecnico e dell’area amministrativa. Entro il 2021 si conta quindi di poter completare il programma delle assunzioni necessarie a coprire tutti i posti in organico.