Numana, malore fatale mentre fa il bagno alla Spiaggiola: muore turista 80enne

ANCONA – Tragico malore nella giornata di ieri – domenica 22 agosto – a Numana per un turista 80enne che ha perso la vita durante un bagno in acqua. L’anziano, residente a Roma e in vacanza a Sirolo, si era appena immerso per un bagno nelle acque cristalline dello specchio di mare antistante la Spiaggiola a Numana, quando ha accusato un malore che gli è risultato fatale.

Sul posto, per soccorrere l’uomo, è intervenuta la squadra Opsa della Croce Rossa di Ancona, gli operatori specializzati nel salvataggio in acqua. L’intervento intorno alle 17.10 di ieri. L’anziano era stato portato a riva da un uomo del posto che lo aveva notato in acqua.

Una volta condotto a terra, sull’80enne sono state eseguite le manovre di rianimazione cardiopolmonare da parte dei soccorritori della Croce Rossa, ma nonostante queste siano proseguite per lungo tempo, in collaborazione con il personale sanitario del 118, per l’anziano non c’è stato nulla da fare ed i sanitati non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso.

I soccorsi son stati eseguiti anche con la collaborazione della Guardia Costiera di Numana e con la centrale operativa del 118. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Numana.