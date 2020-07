Numana, incidente sulla provinciale 23. Due auto distrutte

NUMANA – Due auto distrutte e un ferito non grave. È il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 16,45 di oggi (31 luglio) lungo la Strada Provinciale 23 a Numana, all’altezza delle Terrazze di via del Musone. Un incrocio spesso teatro di altri scontri. A scontrasi sono state una Fiat Panda e una Mercedes. Nell’impatto la Panda, dopo aver divelto un segnale stradale, è andata a finire nel fosso a margine della carreggiata.

A restare ferito è stato un osimano, ma le sue condizioni non sono preoccupanti, l’uomo è infatti ha riportato solo lievi ferite, mentre l’altro conducente del mezzo è residente a Sirolo.

La dinamica è ancora al vaglio della Polizia Locale di Numana, intervenuta sul posto per i rilievi di rito con due pattuglie. Presenti il comandante Roberto Benigni e l’ispettore Renzi, oltre ad altri due agenti. La polizia Locale si è occupata anche della viabilità nell’attesa della rimozione dei mezzi. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco di Ancona che ha provveduto a tirare fuori l’auto dal fosso e alla messa in sicurezza dell’area.

La viabilità è stata ripristinata alle 18,30. Distrutte le due auto coinvolte nello scontro.