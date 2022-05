Numana, incidente sul lavoro: fiamme al ristorante. C’è un ustionato 

Si tratta di un uomo, di 63 anni. Ha bruciature sul dieci per centro del corpo. Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri. È accaduto in un locale di Marcelli

NUMANA – Incidente sul lavoro questa mattina, 22 maggio, in un ristorante pizzeria di Marcelli. Erano quasi le 10 quando all’interno del locale c’è stata una fiammata che ha raggiunto un uomo, si tratterebbe del titolare, di 63 anni. È stato avvolto sulla parte superiore del corpo. Ha ustioni sul dieci per cento della pelle.

Chiamati i soccorsi sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e il 118. Per soccorrere l’ustionato si è alzata in aria anche l’eliambulanza. Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso di Torrette in elicottero in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

(Servizio in aggiornamento)