Numana, furto di pannelli: denunciato un uomo

NUMANA – Ieri pomeriggio, 24 aprile, nei pressi della zona industriale di Numana, i Carabinieri della Stazione locale hanno notato un uomo che caricava su un camion Iveco quattro pannelli di coibentazione, lunghi circa sette metri. Gli si sono avvicinati e alla richiesta specifica dei militari, l’uomo non riusciva a dare spiegazioni su quegli arnesi del valore complessivo di 400 euro circa. Erano stati asportati dalla recinzione di una ditta del posto, non prima di aver divelto la rete perimetrale. L’uomo, 57enne originario della provincia di Macerata, è stato denunciato alla Procura della Repubblica al tribunale di Ancona per furto aggravato. E’ stato anche sanzionato per la violazione delle disposizioni di contenimento del Covid-19.

La refurtiva è stata restituita al rappresentante legale dell’azienda. Il controllo si inserisce nell’ambito del rafforzamento dei servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri nell’intera provincia di Ancona, volti a prevenire e reprimere i reati predatori.