Numana, controlli serrati su strade e spiagge

NUMANA – Il Comune di Numana sta partecipando all’operazione “Spiagge sicure” del Ministero dell’Interno. La signora del Conero è uno degli otto Comuni destinatari all’interno del territorio marchigiano di un contributo di 35mila euro. “Spiagge sicure” ha portato una task force di controlli sui lidi e migliaia di euro di fondi stanziati direttamente dal Viminale per l’estate per potenziare i controlli. Una boccata d’ossigeno per i sindaci dei Comuni costieri e per i commercianti. I controlli sono partiti in maniera massiccia lungo tutto il litorale e congiuntamente da parte delle forze dell’ordine unite contro l’abusivismo commerciale. Sono scattate multe e sequestri di merce agli abusivi, rinvenuta in diverse giornate di servizi.

La segnalazione

Diverse volte poi in questa calda estate sono stati segnalati rom fermi in piazza del Santuario a Numana mentre chiedevano l’elemosina ai passanti. Si dicevano sordomuti ma era una farsa. L’altro ieri (23 agosto) l’agente Micheletti del corpo di polizia locale guidato dal comandante Roberto Benigni, è intervenuto identificando una persona in particolare, una rumena senza fissa dimora di 22 anni. La sua presenza è stata segnalata e poi la donna è stata allontanata dalla piazza principale del paese. Con la notifica del verbale i vigili invieranno al Prefetto la nota utile per l’emissione del Daspo urbano. Non è la prima volta che la Locale di Numana interviene in questo senso. Già due anni fa era stato sanzionato e poi richiesto il Daspo per un senza fissa dimora a Marcelli che spesso infastidiva le persone, sia residenti che turisti. A Numana il Daspo è stato introdotto proprio dal comandante Benigni con la modifica al Regolamento comunale di polizia urbana nel marzo 2018, poco dopo l’entrata in vigore della norma nazionale. Un provvedimento che ha fatto diventare Numana tra i primi comuni della Regione Marche ad esserne dotata.