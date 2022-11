Muore dopo un incidente in moto: tre città in lutto per William Corinaldesi

ANCONA – È morto dopo diversi giorni di agonia. Era il 25 ottobre scorso quando è rovinato sull’asfalto mentre percorreva la provinciale 3 a Filottrano in moto. William Corinaldesi è deceduto martedì 1 novembre. Dopo l’impatto con il suolo le condizioni dell’uomo, 42enne residente a Filottrano, sono subito apparse critiche. È entrato in coma e il giorno dei santi è sopraggiunto il decesso. William era molto conosciuto a Osimo dove gestiva il Samadam’s pub. Lascia il papà Giorgio, la mamma Graziella Fava, ex insegnante molto nota ad Ancona, il fratello Christian, la compagna Barbara e i suoi due amati figli. La famiglia è originaria del capoluogo dorico, per questo la cerimonia funebre si svolgerà domani pomeriggio (4 novembre) alle 15 nella chiesa di San Giuseppe a Candia. La famiglia non ha chiesto fiori ma offerte alla Lega del filo d’oro di Osimo.

L’incidente

La dinamica dell’incidente è tuttora al vaglio delle autorità. Sul posto era intervenuta l’eliambulanza per soccorrerlo e per garantire un trasporto veloce all’ospedale regionale di Torrette. Quel maledetto 25 sulla bacheca Facebook del suo pub appariva questo messaggio: «Il Samadam’s pub resterà chiuso per improvvisi motivi familiari. Non sappiamo quando potremmo riaprire. Ci scusiamo tanto con tutti i nostri clienti e amici per il disagio». In tanti hanno pregato per lui.