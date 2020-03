Pesaro, morto Marcello Ugolini, ex primario di Pneumologia

PESARO – Si spegne Marcello Ugolini, noto medico pesarese che ha diretto il reparto di Pneumologia di Marche Nord dal 2005 al 2016. Un’altra vittima del Coronavirus.

Ugolini, 70 anni, era ricoverato da giorni in Rianimazione in condizioni molto gravi. Non ce l’ha fatta.



Dal ’75 è stato medico all’ospedale San Salvatore fino al ’98, occupandosi di malattie infettive e pneumologia. Nel 2001 ha ottenuto l’incarico di responsabile struttura semplice del reparto di Malattie Apparato Respiratorio all’azienda ospedaliera San Salvatore di Pesaro, poi dal 2005 direttore di struttura complessa di pneumologia. Ugolini ha ricoperto anche l’incarico di direttore del dipartimento interaziendale funzionale denominato pneumologico, che copriva anche le esigenze dell’Area Vasta 1.

Il figlio Alessandro dice: «Ciao babbo Marcello sono un gran chiacchierone ma ora mi mancano le parole, buon viaggio e guarda i tuoi nipoti».

«Oggi ci ha lasciato Marcello Ugolini – afferma il direttore generale dell’azienda ospedaliera Marche Nord Maria Capalbo -. Ci stringiamo alla famiglia, e ci uniamo al loro dolore. Un pensiero sentito va al figlio Alessandro, che siamo certi troverà la forza per rialzarsi da questo dolore anche grazie a tutta la comunità che conosceva l’abnegazione e l’altruismo di Marcello. Un uomo, un professionista instancabile ed eccezionale che lascia un vuoto incolmabile. Per anni ha diretto il reparto di pneumologia di Marche Nord, dal 2005 al 2016. Dopo essere andato in pensione ha comunque proseguito la sua amata attività e, anche in questo difficile periodo aveva deciso di stare in prima linea continuando a visitare i pazienti. Dopo il ricovero in medicina d’Urgenza, le sue condizioni si sono dimostrate subito molto gravi tanto da essere trasferito in Rianimazione, dove è rimasto per una ventina di giorni».

Dolore anche per Giuseppina Catalano, nota oncologa dell’azienda Marche Nord. «Caro Marcello, amico e collega carissimo. Solo pensare che te ne sei andato in mezzo ai tuoi, dentro l’ospedale che hai amato tanto, riesce a consolarmi quel tanto che mi permette di piangere».

Cordoglio del sindaco Matteo Ricci. «Perdiamo un autentico professionista, che ha sempre rappresentato per tutta la comunità un grande punto di riferimento in ambito sanitario. Ha svolto il suo servizio con assoluta competenza, disponibilità e dedizione, continuando a dare un contributo fondamentale al settore anche dopo il suo congedo dall’Azienda Marche Nord. È un’altra perdita che ci addolora profondamente in questi giorni difficili: siamo vicini alla famiglia».

L’assessore Daniele Vimini lo ricorda così: «Ciao Marcello, sapevi sentire anche il respiro della città. Incontrarti in piazza con gli amici alla fine di una giornata di lavoro, era per chiunque l’occasione di sentire in una sola battuta stemperare e risolvere con equilibrio il tema del giorno di cui si dibatteva a Pesaro o la questione nazionale più complessa. Mancherai anche per questo alla comunità. Un abbraccio a tutta la tua splendida famiglia».