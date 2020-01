Mortale sull’Arceviese, deceduto un 75enne di Ostra

L'uomo avrebbe accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Fiat Panda, finita contro una Bmw che procedeva in senso opposto

SERRA DE CONTI- Un frontale mortale sulla provinciale Arceviese a Serra de Conti.

Due auto si sono scontrate attorno alle 17:30. La vittima è A. P. un 75enne di Ostra che ha accusato un malore mentre si trovava alla guida della sua Fiat Panda.

L’auto del 50enne si è scontrata frontalmente con una Bmw, il cui conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.



Sul posto i vigili del fuoco, la polizia stradale e il 118. Il tratto interessato all’incidente è rimasto chiuso al traffico per consentire rilievi e soccorsi. Al momento la viabilità è stata ripristinata a senso alternato.