Morrovalle, tamponamento in superstrada: corsia bloccata

MORROVALLE – Tamponamento in superstrada, rallentamenti al traffico. L’incidente è avvenuto lungo la superstrada Valdichienti, tra gli svincoli di Morrovalle e di Corridonia, in direzione di Macerata. Tre i veicoli coinvolti, fortunatamente con lievi conseguenze per gli automobilisti: sono rimasti praticamente illesi. Disagi e rallentamenti al traffico in superstrada: una corsia, infatti, è rimasta bloccata. A creare ulteriori disagi per gli automobilisti in transito anche alcuni lavori da parte dell’Anas al manto stradale del tratto di superstrada.