Morrovalle: si schianta contro il guard rail, traffico in tilt in superstrada

MORROVALLE – Malore alla guida di un’auto, soccorso un uomo. Traffico in tilt. L’incidente è avvenuto intorno alle ore 13 lungo la superstrada Valdichienti, in direzione mare, tra Morrovalle e Montecosaro. L’uomo, al volante della sua auto, ha perso il controllo ed è finito contro il guard rail. Traffico in tilt, lunghe code. Sul posto sono intervenuti 118, vigili del fuoco e la polizia stradale di Camerino per i rilievi. L’uomo, dopo le prime cure del caso, è stato caricato in ambulanza e trasportato all’ospedale in codice giallo.