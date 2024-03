Morrovalle, esce di casa e scompare: 65enne ritrovata nella notte

MORROVALLE – Esce di casa per andare a camminare all’alba e scompare nel nulla. Ritrovata nella notte l’operaia di 65 anni, di Morrovalle, che ieri verso le 5.30 era uscita di casa e aveva fatto perdere le sue tracce. A trovarla ieri sera, intorno alle 22, sono stati i carabinieri di Montecosaro. La donna si trovava in una zona di campagna. Stava bene, per fortuna. Sono state ore di grande preoccupazione per i familiari della signora, che nella tarda mattinata di ieri avevano dato l’allarme non avendola vista rientrare a casa e dopo aver appreso che la donna non si era recata al lavoro, come di consueto. Subito erano scattate le ricerche, andate avanti per tutta la giornata, a partire dalla zona di casa sua, in contrada Palombaretta. Le ricerche sono proseguite anche nella notte. Poi la bella notizia. I carabinieri di Montecosaro hanno trovato la sessantacinquenne, che si era volontariamente allontanata da casa.