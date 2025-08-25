Montemarciano, torna la Festa dello Sport

MONTEMARCIANO – Torna uno degli appuntamenti più cari alla collettività, la “Festa dello Sport” organizzata dal Comune in collaborazione con le società sportive del territorio e il patrocinio del CONI. L’evento è in programma per sabato 6 settembre presso il Centro sportivo “Luigi Di Gregorio” di Gabella, una giornata da trascorrere insieme per promuovere lo sport inteso come benessere fisico e psicologico e per valorizzarne il ruolo educativo, formativo e aggregativo. Un’occasione per incentivare il coinvolgimento delle giovani generazioni e per celebrare le associazioni sportive, che con impegno e passione contribuiscono alla crescita del territorio. L’evento è inserito nel 𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮 “𝗜𝘁𝗮𝗹𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗶𝗚𝗶𝗼𝗰𝗵𝗶” con cui 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗼𝗿𝘁𝗶𝗻𝗮 𝟮𝟬𝟮𝟲, in collaborazione con CONI e Comitato Italiano Paralimpico (CIP), si propone di accogliere l’arrivo delle Olimpiadi e Paralimpiadi nel nostro Paese e di diffonderne l’entusiasmo.

Nel corso della Festa dello Sport, 𝘀𝗮𝗿𝗮̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 sperimentare più di 20 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗲, in particolare calcio, basket, pallavolo, tennis tavolo, ginnastica ritmica, tennis, padel, arti marziali, yoga, freccette, rugby, pattinaggio, parkour, scherma, calcio a 5 femminile, gimkana in bicicletta, ginnastica artistica, danza, passeggiata con i pony, bocce e Sitting Volley: il Comune di Montemarciano è infatti onorato di ospitare anche la Scuola di Pallavolo Fermana, prima società marchigiana ad istituire il settore del Sitting Volley, disciplina paralimpica che permette di far giocare insieme, sedute a terra, persone normodotate e persone con disabilità motorie.

I partecipanti alla manifestazione potranno ritirare all’arrivo un passaporto dello sportivo e, raccogliendo i timbri di tutte le attività provate, riceveranno un gadget omaggio dell’Amministrazione. Intrattenimento e musica animeranno l’evento, che si concluderà in serata con un riconoscimento alle associazioni partecipanti. Saranno presenti il Presidente del CONI Marche 𝗙𝗮𝗯𝗶𝗼 𝗟𝘂𝗻𝗮 e la Coordinatrice regionale di Sport e Salute 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗧𝗲𝗿𝗲𝘀𝗮 Agnello.

“L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nel promuovere i valori che lo sport veicola – dice l’Assessore allo Sport 𝗟𝗼𝗿𝗲𝗱𝗮𝗻𝗮 𝗥𝗼𝘀𝗮𝘁𝗶 – riteniamo che lo sport abbia un ruolo educativo e formativo fondamentale: permette ai giovani di comprendere il rispetto delle regole e degli avversari, getta le basi di amicizie e corretti stili di vita, insegna il lavoro di squadra e lo spirito di sacrificio necessari per raggiungere un obiettivo ed allena alla gestione delle proprie emozioni. Abbiamo lavorato a questa rinnovata edizione della Festa dello Sport con la collaborazione di tutte le nostre associazioni, con l’auspicio che possa diventare un ricorrente momento di aggregazione e valorizzazione della nostra realtà sportiva. Tutta la cittadinanza è invitata, per condividere una giornata di sport, allegria e inclusione”.

La Festa dello Sport è inoltre sostenuta da Estra Prometeo, sponsor della manifestazione e supportata dell’AVIS Montemarciano che sarà presente con uno stand per divulgare le tecniche di primo soccorso e uso del defibrillatore.