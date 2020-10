Montemarciano, situazione Covid: due positivi e sette persone in quarantena

La situazione dei due positivi sembra in via di miglioramento, sono in attesa del tampone per la negativizzazione

Nel comune di Montemarciano vi sono due persone positive e altre sette in quarantena precauzionale. È la fotografia aggiornata della situazione Covid-19, resa nota alla cittadinanza dagli stessi canali istituzionali del Comune. Un’informazione che segue le raccomandazioni sull’obbligo della mascherina anche all’aperto, come da decreto regionale, e sull’attenzione alle norme igieniche e di prevenzione.



Una conferma arriva anche dall’assessore alla sanità Leila Gholamhazrat Hojat, che dopo aver sentito i due soggetti positivi, rassicura sulle loro condizioni. «Ho appena sentito le due persone positive – dichiara l’assessore – si tratta di nostri concittadini sintomatici, infatti presentavano tutte le sintomatologie classiche del Covid-19 come febbre, astenia, perdita del senso del gusto e dell’olfatto. Stanno meglio per fortuna, negli ultimi giorni le loro condizioni sono migliorate, stanno bene, anzi sono in attesa del secondo tampone per cercare la negativizzazione».

Uno dei due sarebbe un anziano, mentre l’altro under 50. Le loro condizioni di salute sono in via di miglioramento già da qualche giorno. Inoltre in paese vi sono sette persone, tutte molto giovani, in quarantena preventiva. Anche questo dato viene confermato dall’assessore. «A questo proposito, ricordo alla cittadinanza il rispetto delle normative per impedire la diffusione del Covid – conclude l’assessore Hojat – è vero che abbiamo solo due casi, ma è bene seguire attentamente tutte le prescrizioni sanitarie per la salute di tutti».