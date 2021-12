Montemarciano, offese via social al Comune e alla Polizia locale: scatta la denuncia

MONTEMARCIANO – Una frase infelice postata sul popolare socialnetwork Facebook offende il Comune di Montemarciano e il Corpo di Polizia locale, rappresentati dal sindaco Damiano Bartozzi e dal Comandante della Polizia locale Pierluigi Fabbracci.

La pattuglia della Polizia locale vicino al documentatore fotografico del Mandracchio

Il post riportava un’accusa rivolta al documentatore fotografico installato al semaforo vicino al Mandracchio. E come di consueto accade, al post hanno fatto seguito varie reazioni e commenti. Uno su tutti però, contenente pesanti ingiurie rivolte al Comune di Montemarciano e in particolare al Corpo della Polizia locale. Pertanto, il 3 dicembre il sindaco Damiano Bartozzi e il comandante Pierluigi Fabbracci hanno sporto querela presso la Stazione Carabinieri di Montemarciano per “diffamazione a mezzo stampa/socialnetwork” nei confronti dell’autore del post e del cittadino che ha commentato con le offese. Un segnale forte da parte dell’amministrazione che in ogni circostanza ha sempre invitato la collettività al dialogo e al confronto nelle opportune sedi.