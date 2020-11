Montemarciano, ladri alla Agroplus: spariti 2.000 euro di mangimi per cani

Ignoti sono entrati in azione nella notte e hanno portato via sacchi di mangime e altri prodotti alimentari per animali. Indagano i carabinieri

MONTEMARCIANO – Ladri in azione nella notte al Circolo culturale e ricreativo “Agroplus Gabella”, in via Gabella 42, alle porte di Montemarciano. L’azienda, specializzata nella vendita al dettaglio di animali da cortile, mangimi e attrezzature zootecniche, è stata visitata con ogni probabilità nella notte.

Ad accorgersi del furto è stato il proprietario che questa mattina alle 7,30 recandosi al lavoro, ha trovato una porta metallica posta sul retro dell’edificio, forzata. I banditi hanno agito indisturbati e hanno portato via dei sacchi di mangime per cani di grossa taglia, oltre ad altri prodotti alimentari per animali. Niente denaro, solo mangime, per un valore del danno stimato sui 2.000 euro comunque coperti da assicurazione. Non è la prima volta infatti che i ladri visitano la “Agroplus”.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione che hanno effettuato il sopralluogo e avviato le indagini. I banditi devono aver caricato i sacchi di mangime su un furgone o su un mezzo idoneo al trasporto, posteggiato nelle vicinanze. Hanno agito indisturbati, consapevoli che nella struttura non vi sono telecamere o impianti di videosorveglianza e neppure sistemi di allarme. Un colpo ben pianificato. Sono in corso da parte dei carabinieri le indagini del caso.