Montemarciano, domani l’addio a Niccolò Bontempi

MONTEMARCIANO – Saranno celebrati domani (giovedì) alle 11 nella chiesa di Santa Maria della Neve e San Rocco, i funerali di Niccolò Bontempi, il capotreno di 31 anni di Marina scomparso a seguito di un tragico incidente stradale lunedì scorso a Falconara (https://www.centropagina.it/senigallia/montemarciano-morto-niccolo-bontempi-era-stato-travolto-in-scooter-il-19-giugno/). Il giovane, che per una settimana aveva lottato tra la vita e la morte all’ospedale di Torrette, era stato travolto in sella al suo scooter da una vettura condotta da una ragazza di Ancona. La dinamica dell’incidente e le responsabilità di legge sono al vaglio degli inquirenti, supportati nella ricostruzione dalle telecamere poste in zona. Quando le speranze per Niccolò si sono spente, la famiglia ha acconsentito a un ultimo gesto d’amore, con la donazione degli organi. Anche per questo grande gesto di generosità, che supera il dolore della morte trasformandolo in speranza di vita per altre persone, domani saranno in tantissimi a stringersi alla famiglia di Niccolò per l’ultimo addio. Il 31enne lascia i genitori Massimo e Laura, il fratello Andrea, la compagna Giusy, i colleghi e tantissimi amici. Quegli stessi che martedì sera si sono riuniti in una veglia di preghiera nel piazzale del PalaMenotti di Marina, per una fiaccolata e per condividere il momento del dolore, insieme alla famiglia, all’Upr Montemarciano basket e a quanti hanno conosciuto e amato Niccolò. La famiglia ha anche promosso una raccolta fondi nel ricordo del figlio, da devolvere alla Lega del Filo d’Oro. Gli amici hanno anche chiesto all’Amministrazione comunale l’intitolazione dell’area e del campo di basket dietro la stazione ferroviaria di Marina a Niccolò, un luogo del cuore e della memoria perché lì Niccolò aveva imparato a giocare. Un modo per tenere viva la sua memoria e per non lasciarlo andare.