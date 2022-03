Montemarciano: compra online un motore per il suo Piaggio, ma è una truffa

MONTEMARCIANO – Stava cercando un motore compatibile con il suo ciclomotore Piaggio Porter e quando s’è trovato quell’annuncio così conveniente, sul portale di compra-vendite online, non ha resistito pensando di averlo finalmente trovato e di aver fatto davvero un affare. L’uomo, residente a Montemarciano, ha preso contatti con il venditore, il cui numero era riportato di seguito all’annuncio ed è iniziata la trattativa su whatsapp. Solo che era una truffa e l’ignaro cliente non se n’è accorto. Trovando molta disponibilità nel venditore, hanno concordato il prezzo di vendita di 1.200 euro. A quel punto, il cliente tutto entusiasta e soddisfatto, ha effettuato il versamento sul conto corrente del venditore, convinto che di lì a qualche giorno gli sarebbe arrivato per posta il motore appena comprato. Invece, dopo aver ricevuto i soldi, il venditore si è reso irreperibile sparendo nel nulla e ovviamente non ha consegnato la merce. A quel punto, dopo diversi giorni di attesa di un articolo che non sarebbe mai arrivato, l’acquirente si è insospettito e ha sporto denuncia ai Carabinieri della locale Stazione. La truffa è stata perpetrata alcune settimane fa. A seguito delle indagini condotte dai Carabinieri della locale Stazione, è stato rintracciato e identificato l’autore della truffa, un uomo residente a Napoli. È stato quindi denunciato. Le truffe online sono incrementate negli ultimi mesi, complici anche le restrizioni imposte dal Covid-19 e dal lockdown che hanno indotto le persone a effettuare acquisti su siti di compravendita dove spesso si annidano questi truffatori seriali.