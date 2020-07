Montemarciano, ancora attivo il night club. Scatta la chiusura per 15 giorni

Dopo la chiusura imposta la settimana scorsa, la polizia ha notato che il locale continuava la propria attività come nulla fosse. Gravi le carenze riguardo la sicurezza

MONTEMARCIANO- Ancora problemi per night club di Montemarciano, chiuso qualche giorno fa per gravi carenze amministrative e sotto il profilo della sicurezza antincendio.

La polizia di Senigallia ed i Vigili del Fuoco di Ancona avevano effettuato un controllo la scorsa settimana, rilevando importanti carenze alla sicurezza del locale che potevano mettere in pericolo l’incolumità degli avventori. Imposta la chiusura del locale fino alla regolarizzazione della struttura, dopo poco, il locale è rientrato in attività, accogliendo numerosi clienti.

A quel punto gli agenti hanno segnalato il fatto Questore di Ancona, che

ha imposto la sospensione delle attività svolte all’interno del locale notturno per un periodo di 15 giorni, apponendo dunque i sigilli al locale che così non potrà svolgere alcuna attività.

Tale attività di controllo sui locali notturni rientra in un quadro coordinato di servizi voluti dal Questore di Ancona diretti ad accertare la regolarità delle attività svolte dai pubblici esercizi, in special modo ove si recano numerose persone, ed a garantirne dunque la sicurezza di questi ultimi.

Detti controlli proseguiranno tutta l’estate lunga la costa che va da Senigallia e Montemarciano per assicurare un divertimento regolare e sicuro