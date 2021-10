Montemarciano, albero cade su un’auto in sosta

Per fortuna non si sono registrati danni alle persone, ma solo alla macchina che era parcheggiata lungo la strada. Sul posto le Fiamme Rosse di Senigallia

MONTEMARCIANO – Allarme questa mattina, domenica 17 ottobre, a Montemarciano in via Panoramica per un albero schiantatosi e abbattuto su un’auto in sosta. Per fortuna non ci sono stati feriti, la vettura – una Fiat Multipla – era parcheggiata a bordo strada.

L’albero, schiantatosi, si è abbattuto sulla macchina provocando dei danni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Senigallia. I pompieri hanno tagliato il tronco e rimosso il grosso albero, usando l’autogru proveniente dalla sede centrale di Ancona per liberare l’auto rimasta imprigionata al di sotto. Le operazioni hanno richiesto la chiusura della strada durante le operazioni di rimozione dell’albero. Non si segnalano danni alle persone.