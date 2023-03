Montemarciano, aggressione in un locale la sera di Natale: in tre finiscono nei guai

MONTEMARCIANO – Il Questore di Ancona, Cesare Capocasa ha firmato nei giorni scorsi tre divieti di Accesso alle Aree Urbane del comune di Marina di Montemarciano, nei confronti di altrettanti soggetti, appartenenti ad una nota famiglia rom. I tre sono responsabili di una violenta aggressione all’interno di un noto locale notturno della zona, la sera di Natale del 2022.

In relazione ai medesimi fatti i responsabili sono stati individuati e deferiti all’Autorità Giudiziaria da personale dell’Arma dei carabinieri della locale Stazione per lesioni aggravate ai danni di due dipendenti del locale, avendo cagionato ad una delle vittime, in concorso tra di loro, danni guaribili in non meno di venti giorni.

Sulla scorta delle risultanze emerse e valutati i precedenti di polizia dei tre soggetti, tutti soggetti già noti alle forze di polizia e con precedenti specifici analoghi, avvenuti in altri locali notturni della provincia, la Divisione Anticrimine della Questura di Ancona ha elaborato le tre misure di prevenzione citate, inibendo ai predetti l’accesso alle aree interessate dai fatti, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco.