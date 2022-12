Montelupone in lutto, è morto Rossano Riccobello

Aveva 50 anni. Titolare dell’azienda Icis, era noto per la sua passione per la musica. Lascia la moglie e tre figlie

MONTELUPONE – Lutto a Montelupone, si è spento a soli 50 anni Rossano Riccobello. Titolare dell’azienda Icis, era noto per la sua passione per la musica. Una passione che lo aveva portato a suonare in tanti locale della regione. È morto ieri (20 dicembre), all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, stroncato da un male che non gli ha lasciato scampo. Lascia la moglie Lena e tre figlie.

Da anni suonava nei locali, insieme a Marco Chiatti, nella band PepeNero Live. «Per i tantissimi amici di Rossano Riccobello e tutti coloro che vogliono salutarlo, i funerali sono domani 21 dicembre ore 15 chiesa di San Francesco a Montelupone. Grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno partecipare. La camera ardente sarà allestita da oggi pomeriggio alle 15 presso Carestia a Potenza Picena» ha reso noto l’amico Marco Chiatti sui social. Una notizia che ha lasciato sgomenti tutti coloro che lo conoscevano e gli volevano bene.