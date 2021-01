Montelabbate, 62enne si taglia il polso durante il bricolage: sul posto l’eliambulanza

Era in giardino al momento dell'incidente. Nonostante la gravissima ferita l'uomo è riuscito a rientrare in casa e dare l’allarme

MONTELABATE – Grave infortunio ai danni di un 62enne che ha riportato un profondo taglio al polso durante alcuni lavori di bricolage. È successo nella tarda mattinata del 20 gennaio a Montelabbate.



Erano circa le 12.30 quando l’uomo, mentre stava utilizzando una smerigliatrice in giardino, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe procurato un profondo taglio all’altezza del polso.



Nonostante la gravissima ferita il 62enne è riuscito a rientrare in casa e dare l’allarme: la moglie ha subito allertato il 118 che, vista la gravità della ferita, ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha provveduto al trasferimento all’ospedale di regionale di Torrette. Dalle indiscrezioni l’uomo, nonostante il tanto sangue perso, sarebbe rimasto sempre cosciente.